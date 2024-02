Portas do “Big Brother – Desafio Final” voltam a abrir-se para receber nova concorrente

Mais uma semana, mais uma nova concorrente: a “casa mais vigiada do país” vai receber uma nova inquilina. O anúncio foi feito através das redes sociais.

As emoções estão ao rubro na “casa mais vigiada do país”: uma nova concorrente prepara-se para desembarcar na Malveira e agitar os ânimos do “Big Brother – Desafio Final”.

A entrada vai acontecer esta quarta-feira, 14 de fevereiro, logo após o Jornal Nacional numa emissão especial conduzida por Cláudio Ramos: “Uma das mais fortes concorrentes de sempre dos ‘reality shows’ em Portugal entra hoje como concorrente do Desafio Final e com o seu sotaque, promete agitar as águas do jogo!”, lê-se no Instagram do programa.

Na caixa de comentários, os telespetadores acreditam que será Érica Silva. “Lá vai entrar a Érica. Já há pouca confusão”, “Já não tenho interesse nenhum na Érica e espero que não vá contra o Savate” e “Finalmente, a Érica” são alguns dos exemplos.