“Praça da Alegria” vai de férias e Jorge Gabriel não esquece Sónia Araújo

Com o início do verão, o programa da manhã da RTP1 foi de férias. O apresentador não esqueceu a colega de trabalho.

A “Praça” está de férias e, no balanço do primeiro semestre do ano, Jorge Gabriel não esqueceu a parceira de palco, Sónia Araújo.

“No meio desta ‘pandemónia’ que atravessamos estivemos sempre um para o outro.

Apoiámo-nos entre receios, incertezas, obstáculos na emissão do programa, com a equipa a fazer das tripas coração para que nada nos faltasse”, lembrou o comunicador nas redes sociais.

“Um estúdio vazio, três horas diárias onde justificámos, minuto a minuto, a importância de dar voz a quem se justificava, na RTP, no entretenimento, com um sentido de rigor, de modo ligeiro e entendível por todos, reforçando apelos, dando uma voz de esperança permanente, sem moralismos”, acrescentou.

“Obrigado Sónia, obrigado equipa, e obrigado a todos os que nos acompanharam nesta longa jornada”, concluiu Jorge Gabriel.