“O Preço Certo” celebra época festiva com emissões solidárias

Com Fernando Mendes ao comando, “O Preço Certo” (RTP1) celebra esta época festiva com programas especiais. As emissões solidárias contam com atuações musicais e caras conhecidas.

O concurso da estação pública tem uma programação especial agendada para esta altura do ano. Cada transmissão do formato terá como objetivo ajudar determinada associação solidária.

O apresentador Fernando Mendes acredita que é importante produzir este tipo de conteúdos devido à pandemia da covid-19.

“No meio de toda esta situação em que o Mundo está a viver, é com imenso prazer que produzimos estes programas especiais. Com o esforço de toda a equipa, tentamos ir ao encontro das necessidades de todos, para que possam continuar as desenvolver um trabalho de extrema importância junto das suas comunidades. Desejo um Santo Natal a todos e que o próximo ano seja um ‘Espetáculooooo’ e que o Mundo volte a sorrir”, disse, numa nota enviada à Imprensa.

Entre os convidados que vão passar pelo programa estão Cuca Roseta, José Malhoa, Zé Amaro, Buba Espinho, Frederico BC, Manuel Marques, Eduardo Madeira, Gabriela Barros, Luís Aleluia, Marco Delgado, Marta Andrino, Ágata, Zara Tejo e Miguel Vital.