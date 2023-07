“Preço Certo”, música de Pedro Mafama, é a mais ouvida no Spotify em Portugal

Pedro Mafama, companheiro de Ana Moura, lançou a música “Preço Certo” há cerca de dois meses; agora é a música portuguesa mais ouvida no Spotify.

Os versos da música de Pedro Mafama ecoaram nos ouvidos dos portugueses e o tema lidera o top “Daily Viral Songs” do Spotify em Portugal.

Depois de ter tocado em festas populares de norte a sul do país, a melodia do companheiro de Ana Moura passou a fazer parte do dia a dia de inúmeros portugueses.

O tema “Preço Certo” pertence ao disco “Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente”, lançado pelo artista este ano. O videoclipe, que já soma quase três milhões de visualizações no YouTube, foi gravado no programa homónimo da RTP1, apresentado por Fernando Mendes.

Nas redes sociais, Pedro Mafama já se pronunciou: “O ‘Preço Certo’ é a música portuguesa mais ouvida no Spotify em Portugal. Um grande abraço a todos que têm ouvido, vivido e espalhado esta canção”, escreveu.

“Enche-me de alegria ver a minha música a tocar em bailes, almoços e jantaradas, casamentos, salões de beleza, colunas do telemóvel, em família, no trabalho ou entre amigos, e a fazer dançar pessoas de todas as idades – o objetivo sempre foi este, fazer música para todos, trazer-vos a minha visão da cultura popular e mudar o rumo do comboio. Obrigado”, concluiu.