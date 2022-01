Preparativos para o “Dia de Cristina”: “35 homens para uma parede”

Prestes regressar ao ecrã como apresentadora, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou alguns detalhes sobre os preparativos para o “Dia de Cristina”.

Ainda sem data de estreia confirmada, o programa “Dia de Cristina” já está a ser preparado. No Instagram, Cristina Ferreira partilhou uma imagem dos bastidores, na qual mostra 35 homens a pegar numa das paredes que fará parte do estúdio.

“35 homens para uma parede. Acabei de receber esta fotografia da equipa da EPC [Empresa Portuguesa de Cenários], que está a montar o cenário do ‘Dia de Cristina’”, explicou a apresentadora na legenda da publicação.

“Fiquei emocionada. E mais ainda, porque esta equipa está muito feliz e orgulhosa pelo resultado. Juntos”, acrescentou.

Recorde-se que na primeira entrevista desde o regresso à TVI, no “Jornal das 8”, Cristina Ferreira revelou que o “Dia de Cristina” está quase a estrear e será tudo o que quiser. “É ambicioso. […] Terá os convidados, as gentes, as histórias, as pessoas que gosto de entrevistar e de iluminar pessoas. É isso que vou fazer”, referiu.

