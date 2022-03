Princesa Diana na SIC e Margaret Thatcher na TVI: Cristina volta a comparar-se às grandes figuras mundiais

Mais uma comparação que está a gerar brincadeira na Internet: depois de, na SIC, há um ano, se ter comparado à princesa Diana, Cristina Ferreira, agora na TVI, “colou-se” a Margaret Thatcher, antiga primeira-ministra de Inglaterra.

A história volta a repetir-se: mais um noticiário de uma televisão, mais uma grande entrevista… e mais comparação a uma figura mundial.

Cristina Ferreira esteve na noite deste sábado no “Jornal das 8”, da TVI, conduzido por José Alberto Carvalho e, a propósito do poder das mulheres, fez uma comparação a Margaret Thatcher: “Estou a ver uma série onde se impõe a Margaret Thatcher. Por que é que ela era a ‘Dama de Ferro’? Por que é que as mulheres são apelidadas de más, agressivas, de falarem mais alto, por que é que quando um homem faz isso não se diz?”, questionou Cristina Ferreira.

“Por que é que ainda tem de existir quotas para que uma mulher esteja presente numa administração?”, acrescentou.

Há um ano e meio, na SIC, entrevistada no “Jornal da Noite”, Cristina Ferreira comparou-se à princesa Diana. “Uma amiga disse-me que o facto de eu deixar as manhãs, a TVI e o Goucha é quase comparável à morte da princesa Diana, porque as pessoas não estão preparadas para isso”. Sucederam-se “memes” com uma coroa por cima da cabeça da então futura apresentadora de “Programa de Cristina”

Na Internet, os seguidores notaram nova comparação a uma figura mundial e já questionam se, caso mude outra vez de canal, a quem a loira da Malveira se vai equiparar. “Primeiro a Diana, agora a Thatcher. Quem é que virá a seguir?”, questionou um. “Olha, depois de princesa acha, agora, que é primeira-ministra”, brincou outro.