“Princípio, Meio e Fim” estreia-se a liderar e Cristina volta a perder para Ljubomir Stanisic

O programa de estreia de Bruno Nogueira na SIC “Princípio, Meio e Fim” estreou-se ontem a liderar no horário. “All Together Now” de Cristina Ferreira voltou a perder para “Hell’s Kitchen” de Ljubomir Stanisic.

A SIC terminou mais um domingo na liderança com 20.3% de “share” contra 16.3% da TVI e 9.6% da RTP1.

O principal destaque do dia vai para a estreia na liderança do novo programa de Bruno Nogueira, “Principio Meio e Fim”, com 20.9% de “share” e 5.2% de audiência média, o que corresponde a uma média de 493 mil e 700 indivíduos.

O programa anterior, “Hell’s Kitchen”, de Ljubomir Stanisic, voltou a bater o “All Together Now” (TVI) de Cristina Ferreira: o “chef” foi seguido por um milhão e 300 mil telespetadores, enquanto a apresentadora e o “talent show” foram vistos, em média, por um milhão e 50 mil telespetadores.

O programa mais visto do dia foi “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, também da SIC, que ontem liderou com 27.0% de “share” e 16.2% de audiência média o que corresponde a uma média de 1 milhão, 537 mil e 600 indivíduos.