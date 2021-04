Problema técnico obriga a mudança de “Dia de Cristina” para o cenário de Goucha

O “Dia de Cristina” começou de forma atribulada na manhã desta quinta-feira: tudo por causa de um problema técnico que obrigou o programa a pedir emprestado o “plateau” do “Você na TV!”

Dos estúdios de Bucelas, a 30 quilómetros de Lisboa, para Queluz de Baixo, onde fica a TVI. Foi assim, esta manhã, com o “Dia de Cristina”, o novo programa semanal de Cristina Ferreira que, devido a um “problema técnico” – que obrigou a intervenção de 70 profissionais – teve de ser emitido a partir do “Você na TV!”, o programa matinal de Manuel Luís Goucha.

“Há um problema com a energia que não se consegue resolver!” justificou a apresentadora, em direto.

“Tivemos de invadir a casa do Goucha! Ele hoje ia à minha casa!” informou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Cláudio Ramos e a atriz e cozinheira Joana Barrios estão a fazer companhia a Cristina Ferreira no “plateau” do “Você na TV!” e o programa desta manhã começou com muita dança.