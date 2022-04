Após problema na tiroide, Ricardo Carriço perde 14 quilos: “Começava a tremer”

Ricardo Carriço revelou, esta quinta-feira, 11 de março, que perdeu 14 quilos “de repente”, devido a um problema que teve na tiroide. O ator já está a tomar medicação.

O intérprete apanhou um “susto” quando estava a gravar a novela “Amar Demais”. De um momento para o outro, o profissional da TVI perdeu 14 quilos e teve de procurar ajuda médica.

“Confesso que tive um problema com a tiroide e de repente perdi 14 quilos. De repente, do nada, acabei por ficar com hipertiroidismo”, revelou Ricardo Carriço à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”.

Sobre os sintomas, o ator lembrou: “O que me acontecia, às vezes, é que estava muito bem e de repente começava a tremer ou ficava com muito calor e a suar. […] Estava a emagrecer imenso sem perceber porquê”.

No final, Ricardo Carriço garantiu que está a tomar medição e a fazer um regime alimentar focado no seu problema na tiroide, desde novembro.

Atualmente, o ator faz parte dos 100 jurados que integram o painel do concurso musical “All Together Now” (TVI), apresentado por Cristina Ferreira. O formato estreou-se na antena da estação no passado domingo, 7 de março.