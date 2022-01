Produção do “Big Brother” criticada por ocultar morte de Sara Carreira aos concorrentes

Os telespetadores criticaram a produção do “Big Brother – A Revolução” por ocultar a morte de Sara Carreira aos concorrentes na retrospetiva de acontecimentos dos últimos quatro meses.

Os jogadores do “reality show” assistiram, na gala deste domingo, 27 de dezembro, a uma parte das notícias da atualidade que se destacaram desde que entraram na casa da Ericeira.

No entanto, os acontecimentos escolhidos pela produção do formato geraram controvérsia nas redes sociais por não ter sido referida a morte da cantora, ao contrário de personalidades como o futebolista Diego Maradona ou o ator Sean Connery.

“Deviam ter passado a morte da Sara Carreira. Foi a notícia que mais abalou Portugal nos últimos tempos”; “Mostraram tragédias de outros mas e a Sara? Uma menina portuguesa com muito para viver? Se estivesse lá dentro, gostaria de saber”, referiram os internautas no Instagram do “Big Brother – A Revolução.

Recorde-se que Jéssica F., Pedro e Zena são os finalistas do formato da TVI.