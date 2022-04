Produtora Coral Europa apresenta nova imagem

A partir desta segunda-feira, 1 de junho, a Coral Europa apresenta-se ao mercado com uma nova imagem. A produtora de televisão justifica esta mudança com “a necessidade natural de adaptação a um contexto cada vez mais competitivo”.

Há 27 anos, a Coral Europa fechava o seu primeiro contrato em Portugal, vendendo à TVI os direitos de exibição da novela venezuelana “Topácio”. Quase 30 anos depois, a empresa vai apostar na modernização da sua imagem.

Para José Silva Pedro, CEO da Coral Europa, esta mudança representa um marco importante na estratégia da empresa: “Temos os pés bem assentes no chão. Soubemos dar os passos certos, sempre conscientes do nosso valor, e é por isso que estamos a preparar novos e ainda mais ambiciosos desafios, a nível nacional e internacional”, refere.

A nova imagem da Coral Europa facilita e aumenta o reconhecimento da empresa através de sua identidade mais valorizada: o nome. “O ponto de partida para a inspiração do símbolo partiu de conceitos gráficos de projeção, lentes, luz e coesão. Além da óbvia ligação aos corais e ao mar, a cor azul faz também a ponte com a identidade anterior, honrando a história da produtora que já conta com quase três décadas. A letra C, bem legível, cumpre a função de uma identificação imediata com a Coral”, refere a produtora audiovisual, em comunicado.

A Coral Europa produz formatos como “A Tarde é Sua”, “Somos Portugal” (TVI), “O Programa da Cristina”, “Golpe de Sorte” (na imagem em destaque) e “A Generala” (SIC) ou “O Atentado” (RTP1).