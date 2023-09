“Programa Cautelar” regressa às noites de sábado da RTP

Para animar as noites de sábado, Filomena Cautela regressa à RTP com uma nova temporada de “Programa Cautelar”.

“Uma combinação de humor e análise para explicar a realidade de forma simples, divertida e factual”. Esta é a descrição da nova temporada do formato dos próximos sábados à noite na RTP. “Programa Cautelar” está de volta ao canal com Filomena Cautela no comando.

A partir de dia 30 de setembro, sempre ao sábado, às 21 horas, Filomena Cautela entra na casa dos portugueses com a terceira temporada de “Programa Cautelar” com “novos temas e convidados muito especiais”, lê-se em comunicado.

Em cada episódio, o tema escolhido será “dissecado de fio a pavio até aos efeitos que tem hoje na vida de todos”. Assim, o objetivo do programa é “munir os telespetadores de uma caixa de ferramentas que construa um ponto de vista mais sólido e construtivo, ou que os faça apenas sorrir ou rir à parva que também é bastante terapêutico”.

Em discussão vão estar, por exemplo, os perigos da Inteligência Artificial nas suas mais variadas áreas, a ascensão do autoritarismo, literacia financeira, crise na habitação ou inflação e custo de vida.