Programa “Cenários de Guerra” estreia-se na TVI Ficção com atriz ucraniana

O programa “Cenários de Guerra” vai estrear-se no próximo sábado, 19 de março, na TVI Ficção. Ana Rita Clara vai receber a atriz ucraniana Maryna Markina.

Durante este mês, a programação do canal tem como tema as “Mulheres na Ficção”. Por isso, no formato, que vai para o ar às 16.00 H, a apresentadora recebe a atriz ucraniana para falar sobre a invasão russa à Ucrânia.

“O canal apoia o movimento global pela Paz e convida esta atriz a contar, na primeira pessoa, toda a sua perspetiva e vivências sobre este ‘cenário’ de guerra”, anunciou a estação privada, em comunicado.

Segundo a consultora sénior do canal e autora do formato, Ana Rita Clara, “Cenários de Guerra” tem como objetivo ser um programa em que “as emoções estarão como nunca à flor da pele”.

“Pretendemos ir mais além daquilo que a ficção nos traz todos os dias. Queremos cada vez mais, estar mais perto de todos e sempre a inovar”, disse.