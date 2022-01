Programa da TVI “Esta Manhã” celebra um ano de emissão a partir do Porto

O programa da TVI “Esta Manhã” celebra um ano nesta terça-feira e a madrugada e manhã prometem ser especiais a partir do Porto.

Com mais de 250 programas emitidos, o formato, que junta a informação com o entretenimento, celebra o seu primeiro aniversário esta terça-feira, dia 1 de fevereiro.

Pedro Carvalhas, Sara Sousa Pinto, Nuno Eiró, Iva Domingues e Susana Pinto vão ser as caras de uma emissão especial a partir do Porto. O formato terá como temática a cápsula do tempo. “Onde estaremos daqui a um ano?” refere a TVI, em comunicado.

Neste primeiro ano de vida o “Esta Manhã” teve mais de 750 horas de emissão, perto de dois mil convidados, várias rubricas, centenas de diretos, reportagens e vários temas debatidos da atualidade nacional e internacional.

O programa aborda as notícias, o tempo, o olhar português no mundo, o trânsito, a economia e a vida diária dos portugueses, além de rubricas de culinária ou “lifestyle”.

O “Esta Manhã” é exibido de segunda a sexta-feira, entre as 07h00 e as 10h00, na TVI.