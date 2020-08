Programa de Cláudia Vieira estreia este domingo

Apesar de estar previsto chegar apenas em setembro, “O Noivo é que Sabe”, o programa que marca o regresso da apresentadora à SIC, estreia já em agosto.

Cláudia Vieira partilhou nas redes sociais, esta terça-feira, o teaser de apresentação do formato “O Noivo é que Sabe”, revelando ainda que o programa irá estrear no ecrã este domingo, dia 30 de agosto.

“Prontos para passar o serão de domingo em família e com muita gargalhada? O meu novo programa ‘O Noivo é que Sabe’ está a chegar à SIC Eu estou a amar! Acreditem, não podem perder”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

“O Noivo é que Sabe” é inspirado em “Don’t Tell The Bride”, um programa original britânico com 14 temporadas e que é transmitido pela SIC Caras.

