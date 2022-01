Programa de Cristina troca de horário com diários de “O Amor Acontece”

Mudança na estratégia da TVI para o acesso ao “prime-time”: o programa de Cristina Ferreira passa a anteceder os diários do “reality show” “O Amor Acontece”.

Há mudança de rumo na estação de Queluz de Baixo. Até aqui programa de acesso ao “Jornal das 8”, o “Cristina ComVida”, emitido por volta das 19.00 H de segunda a sexta-feira, passar a ir para o “ar” às 18.00 H, a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de julho.

Motivo: a aproximação do “reality show” que junta casais à Informação: “O Amor Acontece”, a partir do início da próxima semana, passa a ser o formato de acesso ao “Jornal das 8”, com exibição às 19.00 H.

Esta mudança da grelha acaba de ser anunciada pela estação de Queluz de Baixo, em comunicado enviado às redações.