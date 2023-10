Programa de David Carreira e Kelly Bailey estreia este fim de semana na TVI

Apresentado no “Palácio das Estrelas”, um evento organizado pela TVI, “Onde está o Dinheiro?”, com Kelly Bailey e David Carreira, estreia este final de semana.

Na gala de apresentação da nova grelha da TVI, “Palácio das Estrelas”, foi anunciado que iria haver um programa apresentado por Kelly Bailey e David Carreira. “Onde está o Dinheiro?” é um concurso no qual uma equipa irá esconder dinheiro numa casa e a família deve encontrá-lo.

Após algumas semanas de suspense sobre quando o formato iria para o “ar”, a data de estreia já foi revelada. No próximo sábado, dia 4 de novembro, “Onde está o Dinheiro?” estreia na TVI.

Kelly Bailey partilhou, nas redes sociais, um vídeo no qual levanta um pouco o “véu” sobre o programa. Nas imagens gravadas pela atriz e apresentadora do formato, pode-se ver um pouco do cenário e o estado da casa após o jogo. “Eu nem sei como é que nós vamos andar”, brinca.