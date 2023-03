Programa “Esta Manhã” surge renovado na TVI

A partir desta segunda feira, e com a chegada da primavera, a TVI traz-lhe a nova temporada do “Esta Manhã” com novas cores, ritmos e rubricas.

A partir desta segunda-feira o programa “Esta Manhã”, da TVI, surge renovado, numa emissão de três horas em direto, com foco na atualidade, com as últimas notícias nacionais e internacionais e os temas que vão marcar o dia.

Destaque, ainda, para os boletins do tempo e um novo espaço de trânsito, segmentos de “popnews” e redes sociais, entrevistas e reportagens com protagonistas da política, da economia, da sociedade, do desporto e do entretenimento.

José Luis Peixoto estreia-se num novo espaço, numa viagem pelo mundo através das palavras do escritor e de um “Olhar em Português”.

O “Esta Manhã” conta com apresentação de Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto, Iva Domingues, Pedro Carvalhas e Susana Pinto.