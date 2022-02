Programa de Marco Horácio já tem data de estreia marcada na TVI

Marco Horácio anunciou, esta quarta-feira, a data de estreia do novo programa “BOOM”, que vai conduzir na TVI. “Sempre a bombar”, afirmou o humorista.

Depois de ter anunciado no Instagram que as gravações do concurso já tinham começado ao mostrar os bastidores, o comediante revelou, agora, a data em que “BOOM” chega à antena do quarto canal.

“Chega a 9 de agosto… na TVI… um programa sempre a bombar (é o humor possível a esta hora)”, admitiu Marco Horácio, na manhã desta quarta-feira, no perfil da rede social Instagram.

Na secção de comentários, diversos internautas mostraram-se ansiosos pela estreia deste novo concurso, em que os concorrentes têm a oportunidade de ganhar o prémio principal de 30 mil euros.

“Vai ser bombástico”, “Carrega, Marco”, “Que rebentem com as audiências” e “Já marquei na minha agenda” foram algumas das mensagens que surgiram no “post”.

Desde que trocou a SIC pela TVI, este é o segundo programa que o também fadista, mais conhecido com “Rouxinol Faduncho”, apresenta. A sua estreia foi feita num formato especial de quarentena intitulado “A Vida Lá Fora”.

LEIA TAMBÉM: