Programa “MasterChef” (RTP) explora sabores da Madeira

No programa “MasterChef Portugal”, emitido pela RTP1 aos sábados, às 21h00, os concorrentes exploraram os sabores característicos da Madeira.

Tudo começou com Caixas Mistério com as letras do abecedário. Grace teve vantagem por ter tido o melhor prato na Prova de Eliminação, tendo sido a primeira a escolher e debaixo da letra “J” encontrou jeropiga.

Um a um, descobriram os ingredientes: Rita ficou com mexilhão, Lionel com lima, Sahima com cenoura, Alexandre com burrata e Ana com atum.

A vantagem de Grace permitiu que formasse a sua equipa. Escolheu Alexandre e Lionel, com base nos ingredientes. As equipas foram desafiadas a cozinhar um prato para os jurados e três convidados Vasco Palmeirim, Jessica Athayde e Gilmário Vemba.

Vasco Palmeirim deu uma tarefa aos dois colegas: irem ao supermercado buscar um ingrediente para adicionar ao prato de cada equipa. Jessica Athayde ficou com a equipa vermelha e escolheu o abacate. Já Gilmário escolheu o coco para a equipa azul. No final, a vitória saiu para a equipa azul liderada por Rita.

Na prova de equipas, os aspirantes tiveram de reinventar um menu de degustação de seis pratos com base em ingredientes típicos da ilha da Madeira. As equipas mantiveram-se e Rita, que estava em vantagem, escolheu os ingredientes para a sua equipa. Depois de irem às compras ao Mercado dos Lavradores as capitãs tiveram de trocar de equipas.

A equipa azul confecionou Atum Selado com Molho Escabeche, Novilho com Puré de Couve-Flor e Batata-Doce e Panacota de Coco e Maracujá. Já a equipa vermelha, da qual Grace foi capitã, apostou em Cogumelos com Vinho Madeira, Arroz de Lapas e Tarte Merengada Desconstruída com Fruta Deliciosa para sobremesa. No final, a equipa de Rita, Alexandre e Lionel reuniu consenso e venceu a prova.

De regresso à cozinha, os aspirantes foram surpreendidos. Rita somou duas vitórias consecutivas e, por isso, não enfrentou a Prova de Eliminação. A par dessa vantagem, teve a missão de escolher os colegas que iam à prova de eliminação para além de Grace. Rita escolheu Sahima e Alexandre.

Os três aspirantes foram desafiados a replicar um prato do Chef José Avillez: “A Horta da Galinha dos Ovos de Ouro”. No final, Grace teve de abandonar a cozinha do “MasterChef Portugal”.