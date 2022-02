Programa “Sem Fronteiras” de Beatriz Gosta já tem data de estreia na RTP

O programa “Sem Fronteiras”, com apresentação de Beatriz Gosta e Javier Varela, estreia-se na RTP1 no próximo dia 17 de janeiro, às 12h30.

“Sem Fronteiras” dá a conhecer aos telespetadores diferentes lugares do Norte de Portugal e da Galiza que têm algo em comum, o seu nome. O programa tem como anfitriões Beatriz Gosta e o galego Javier Varela, que irão assumir o papel de guias e percorrer as várias localidades, tendo como ponto de partida as suas semelhanças. Mas com uma particularidade… Beatriz Gosta vai até à Galiza e Javier Varela atravessa a fronteira e vem conhecer o Norte de Portugal.

Aqui vão mostrar-se as tradições, a cultura, a gastronomia, os festivais e as gentes. Aventureiros e irreverentes, Beatriz Gosta e Javier Varela prometem descobrir as terras e dirão aos seus compatriotas o que mais os surpreende e agrada em cada lugar.

Ao longo de 12 programas a RTP vai explorar locais no Norte de Portugal como Riba de Ave, Baião, Vila Nova de Gaia, Ribeira de Pena, Vimioso, Vila Flor, Vieira do Minho, Póvoa de Varzim, Vale de Cambra, Ponte de Lima, Castro Laboreiro e Gerês. Na Galiza a estação pública visita Ribadavia, Baiona, Vilanova de Arousa, Ribeira, Vimianzo, Vilalba, Salvaterra de Miño, A Pobra de Broullón, Cambre, A Pontenova, Castro Caldelas e Xurés.

Para ver a partir de 17 de janeiro, nas manhãs de domingo, na RTP1. “Sem Fronteiras” é uma coprodução RTP, SPI, TV Galiza e M Internacional Audiovisual, com o apoio do ICA.