Protagonista de “Harry Potter” confundido por sem-abrigo

Daniel Radcliffe foi confundido por um sem-abrigo em Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando estava com o seu cão à espera da namorada.

O ator, que ficou conhecido por dar vida à personagem Harry Potter no universo de Hogwarts, revelou a história insólita durante a sua presença no “The Graham Norton Show”.

O intérprete, que estava acompanhado pelo seu cão, sentou-se no chão à porta de uma loja enquanto esperava que a sua companheira se despachasse. Estava tudo a correr de forma natural, quando uma pessoa passou e ofereceu-lhe cinco dólares, aproximadamente cinco euros.

“Eu vi essa pessoa a olhar para mim e a sorrir. […] Então, ele passou por mim, deu cerca de cinco passos, e voltou atrás com uma nota de cinco dólares”, relatou. “Aparentemente tenho de me barbear com mais frequência”, rematou, em jeito de brincadeira.

