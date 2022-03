Provedora de Justiça quer retirar 25 milhões aos canais e SIC e TVI defendem o número “760”

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, recomendou ao Governo a proibição dos concursos televisivos que usam números de telefone com custos acrescidos. SIC e TVI, que ganham milhões com o “760”, juntaram-se para contestar a medida.

Foi a polémica ao nível do audiovisual da semana, mas a discussão já tem anos: Maria Lúcia Amaral, Provedora de Justiça, recomendou ao Executivo de António Costa o fim dos números de valor acrescentado nos concursos televisivos (os “760” ou “761”), “de forma a proteger os idosos e outros grupos vulneráveis”. Num comunicado conjunto, a SIC e a TVI reagiram e defenderam que angariam receitas “para fins de solidariedade” e, não menos relevante, acrescentam que a medida, a avançar, “teria um forte impacto” sobre as contas.

E é sobre este último ponto que SIC e TVI mais batalham – para já, a RTP, por ser serviço público e não um canal privado, fica de fora: através dos relatórios e contas das três empresas, entre 2017 e 2019, é possível apurar que as chamadas de valor acrescentado, conhecidas no meio audiovisual por IVR, representaram quase 25 milhões de euros nas contas das três televisões.

A Impresa, dona da SIC, é a única que tem os dados atualizados e pelo site institucional é possível perceber que, no ano passado, teve receitas de 11.278.342 milhões de euros, quase mais cinco milhões do que no anterior.

A Media Capital, que não disponibiliza as receitas de valor acrescentado da TVI, terá ganho 5,5 milhões no primeiro semestre de 2018, segundo a Imprensa, que avançou que a RTP, em 2017, teve 7,2 milhões em chamadas de valor acrescentado. Contas feitas: em três anos, os três canais receberam quase 25 milhões de euros através do IVR.

No meio desta avultada soma, surge Cristina Ferreira. Há poucas semanas a revista “TV Mais” adiantou que a diretora de Conteúdos e Ficção da TVI tinha como ganhos variáveis na SIC os valores das chamadas de valor acrescentado. Segundo aquela publicação televisiva, a apresentadora terá auferido, em abril, maio e junho do ano passado, 51 mil e 700 euros.

Na hora dos telespetadores ligarem para o “760” ou “761”, Cristina Ferreira é conhecida no meio por ser das apresentadoras mais interventivas no apelo à chamada. Este valor está incluído no processo de milhões que a SIC interpôs em tribunal contra a comunicadora por quebra de contrato e transferência para a TVI.