Próxima edição do “Big Brother” já tem nova data de estreia

Após ter sido adiada por causa da Covid-19 numa fase inicial, a próxima edição do “reality show” “Big Brother”, que é transmitido pela TVI, já tem nova data de estreia

Vai mesmo acontecer. A casa mais vigiada de Portugal vai abrir portas para deixar entrar os novos concorrentes a partir do dia 26 de abril, tal como avançou o quarto canal no Instagram.

“É verdade, o BB2020 está a chegar e já tem data de estreia. No próximo domingo, dia 26 de abril começa o programa do ano. Será que está preparado para essa edição histórica com muitas novidades? Acreditamos que sim!” pode ler-se na legenda da fotografia.

https://www.instagram.com/p/B_IapyVgi7z/

Cláudio Ramos será o apresentador principal que terá com auxiliares na sua equipa de trabalho Maria Botelho Moniz e Mafalda Castro. Como comentadora do programa estará Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce.

LEIA TAMBÉM: