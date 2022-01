PSD quer debate sobre o “Sexta às 9”. E na RTP “contam-se espingardas”

O partido liderado por Rui Rio quer que seja debatido em plenário o programa da RTP, conduzido por Sandra Felgueiras que, recorde-se, recomeçou apenas depois das eleições Legislativas.

Têm sido duros os momentos vividos na estação do Estado desde que, no Parlamento, a moderadora do programa, Sandra Felgueiras declarou “que era possível ter emitido o programa” durante as Legislativas; uma opinião contrária à da direção de Informação. Maria Flor Pedroso, responsável da área, afirmou na Assembleia da República que “não sabia que havia a notícia do lítio pronta”.

Recorde-se que, na reportagem do lítio, o programa expôs alegadas irregularidades no processo de concessão da exploração do lítio em Montalegre. Esta peça deveria ter ido para o “ar” a 13 de setembro, mas só foi transmitida a 11 de outubro, na semana seguinte às eleições Legislativas.

Agora, o PSD quer mais esclarecimentos. Depois de ter apresentado um requerimento para a presença das partes, os sociais-democratas agendaram um debate no Parlamento a propósito do adiamento da reportagem do lítio, que Maria Flor Pedroso terá pedido para adiar.

Na próxima quinta-feira o debate terá como tema “a RTP e o serviço público” e, segundo afirmou o deputado Paulo Rios à Agência Lusa, o PSD pretende “censurar o comportamento do Governo, que de forma direta ou indireta ajudou a condicionar e a bloquear um programa que lhe era desfavorável em pleno período pré-eleitoral”.

Entretanto, as “facas” afiam-se na estação pública e “contam-se as espingardas”. Segundo a Imprensa, Sandra Felgueiras terá adiantado no Conselho de Redação da RTP que Maria Flor Pedroso teria interferido num trabalho que estava a ser feito pelo programa a negócios de Regina Moreira, proprietária do Instituto Superior de Comunicação Empresarial, no qual a diretora de Informação da RTP deu aulas.