Quarta temporada de “Festa é Festa” arranca com cruzeiro aos Açores

A quarta temporada da novela da TVI “Festa é Festa” arranca com uma viagem aos Açores. Atores partem, esta terça-feira, 15 de março, num cruzeiro de Mário Ferreira.

Depois da viagem a Paris, os Açores. Grande parte do elenco de “Festa e Festa” parte, esta terça-feira, para as ilhas no cruzeiro Vasco da Gama, do empresário e líder da Média Capital, Mário Ferreira.

O presidente do Conselho de Administração mostrou esta manhã o navio aos jornalistas antes da partida, com uma visita guiada a vários decks. Com uma vista deslumbrante sobre a cidade de Lisboa, a partir da zona de Alcântara, Cristina Ferreira apresentou a quarta temporada da trama da TVI aos jornalistas.

“Vamos embarcar para a quarta temporada de “Festa é Festa” até aos Açores, oferta da ‘Corcovada’”, disse a diretora da estação. “Como aconteceu com Paris, a novela vai a várias regiões”.

“A temporada de verão começa no barco em abril e ainda vão ao Algarve. A temporada acaba com a festa de verão”, concluiu Cristina Ferreira.

Os responsáveis da TVI não quiseram faltar e José Eduardo Moniz, Gabriela Sobral, Nuno Santos e Piet Hein Bakker também subiram a bordo.