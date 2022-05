Quase 20 anos depois, programa de Ellen DeGeneres chega ao fim

Quase 20 anos depois da estreia, o programa de Ellen DeGeneres foi para o ar pela última vez esta quinta-feira, 26 de maio.

A apresentadora, de 64 anos, abriu a emissão com um monólogo, como é habitual, antes de conversar com Jennifer Aniston, que foi a primeira convidada do formato na estreia em setembro de 2003, Billie Eilish e Pink.

“Cheguei aqui há 19 anos e disse que era o início de um namoro e agora não é o fim do namoro. Vamos fazer uma pequena pausa. Podem ver outros programas agora”, começou por dizer.

“Quando começámos, ninguém achou que ia funcionar. Não por ser um formato diferente, mas porque era diferente. […] 20 anos depois cá estamos a celebrar esta maravilhosa jornada juntos”, prosseguiu.

“Quando começámos, não podia dizer a palavra ‘gay’ no programa. Não tinha permissão para dizer ‘gay’, mas dizia muito em casa: ‘O que é que vamos comer no nosso pequeno-almoço gay?’, ‘Passa-me o sal gay’, coisas assim. Não podia dizer ‘gay’, eu não podia dizer ‘nós’ porque isso implicava que eu estava com alguém. Claro que não podia dizer ‘esposa’, porque o casamento gay não era legalmente aceite. E agora digo ‘esposa’ o tempo todo”, destacou.

Ellen DeGeneres agradeceu o apoio do público.”Espero que o que fiz nos últimos 19 anos vos tenha dado felicidade e que vos tenha tirado um pouco de dor de um dia mau ou de algo que estivessem a passar”, disse.

“Espero que vos tenha inspirado a serem vocês mesmos, o vosso verdadeiro e autêntico eu. Se alguém é corajoso o suficiente para vos dizer quem é, sejam corajosos o suficiente para apoiá-los, mesmo que não compreendam. Eles estão a mostrar-vos quem são e isso é o maior presente que alguém vos pode dar. Ao abrir o vosso coração e a vossa mente, vocês vão ser muito mais compassivos. A compaixão é o que faz do mundo um lugar melhor”, adiantou, antes de se despedir pela última vez.

Em 2020, a apresentadora foi acusada de promover um ambiente de trabalho tóxico entre os colaboradores e de ter um comportamento diferente daquele que apresenta no pequeno ecrã.

O programa “The Ellen DeGeneres Show” chegou mesmo a ser investigado devido aos relatos de “racismo”, “abusos verbais”, “tentativas de silenciamento de funcionários” e “substituição sem aviso prévio”.