Quase 20 mil inscrições para o novo “Big Brother”

O “Big Brother” regressa em breve e, para já, há quase 20 mil inscritos no “reality show” mais famoso do mundo.

Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha, esta dupla, Teresa Guilherme ou uma surpresa? Ainda não se sabe quem vai apresentar a nova edição do “Big Brother” – a decisão está nas mãos de Cristina Ferreira -, mas, garantido é, para já, o sucesso no número de inscritos: quase 20 mil.

Segundo a TVI, até ao momento há “17.129 inscrições”, com 51 por cento do sexo masculino e 49 do feminino. A estação de Queluz de Baixo não regista inscrições de maiores de 65 anos.