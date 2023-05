“Quase que caí”: Benedita Pereira foi alvo de tentativa de burla e alerta seguidores

A atriz Benedita Pereira foi alvo de uma tentativa de burla por telefone. Admitiu que quase que “caiu” e acabou por alertar os seguidores para o sucedido.

Um telefonema que podia ter acabado em burla, não fosse a insistência da atriz em desconfiar e pesquisar mais informações: Benedita Pereira partilhou com os seguidores um vídeo sobre um contacto estranho, que, afinal, se tratava de “fraude” e “fishing”.

“Venho falar-vos de um telefonema que recebi hoje e que era uma fraude e fishing. Até estou bastante atenta a isso… e quase que caí”, começou por admitir a atriz.

“Era um senhor a identificar-se que trabalhava no MB Way e que tinha havido movimentos suspeitos na minha conta em Portimão e através de um iphone. Perguntei como podia saber se era mesmo MB Way e eles disse que o número de telefone era de lá. Fiz a pesquisa e era”, acrescentou Benedita Pereira.

“Pediu para ir a um site – mb way-desbloqueio.com – que achei estranho e que abriu logo uma página a dizer que não era confiável; mas ele foi tentando que eu abrisse o site enquanto eu fazia uma pesquisa”.

“Percebi que aquilo não estava certo e disse que ia ligar para o meu banco. Liguei de volta para esse número – MB Way, Sibs – e eles disseram-me que não tinha vindo dali e que é uma fraude que está a acontecer – quem liga ganha credibilidade porque usa aquele número”.

“Por favor alertem toda a gente à vossa volta é muito fácil cair nisto, a melhor coisa a fazer é não dar os dados a ninguém que vos ligue. Liguem ao vosso banco ou vão ao balcão”, alertou a artista.