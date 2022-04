Quase sem andar, ator Ruy de Carvalho vai ser operado à coluna

O intérprete, de 93 anos, vai ser operado à coluna “por causa de uma maldita hérnia”, que o deixa quase sem andar.

A notícia foi dada na tarde deste domingo pelo próprio ator, que pode ser visto na novela “Nazaré”, nas noites da SIC: uma hérnia está a condicionar seriamente a mobilidade de Ruy de Carvalho, de 93 anos, e a solução é operar a coluna. Com a cirurgia o intérprete vai ficar afastado de uma peça que se preparava para fazer e ser substituído por Virgílio Castelo.

“Há uns meses, antes da pandemia, aceitei, com muita honra, voltar a fazer parte do elenco da peça ‘A Ratoeira’, de Agatha Christie… quase 60 anos passados”, começou por lembrar o veterano ator nas redes sociais. “Mas não será ainda que vou fazer a estreia, marcada para dia 10, quinta feira, pois vou ter que ser operado à coluna, por causa de uma maldita hérnia, que me deixou quase sem andar”, lamenta-se Ruy de Carvalho.

“O meu querido amigo e grande ator Virgílio Castelo, como um dos grandes profissionais de Teatro, aceitou fazer o meu papel, em apenas dez dias, o que revela uma grande amizade e profissionalismo. O elenco é de luxo, vejam só: a Sofia de Portugal, o Luís Pacheco, a Elsa Galvão, o Ângelo Rodrigues, a Beatriz Barrosa, o Filipe Crawford e o meu querido neto Henrique de Carvalho”.

O estado físico de Ruy de Carvalho deve melhorar no próximo mês. “No final de outubro, já restabelecido, regresso ao palco, para voltar a integrar este excelente elenco e grande espetáculo, encenado pelo Paulo Sousa e Costa, no Teatro Armando Cortez. No dia 11 lembrem-se”.