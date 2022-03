Queda nas redes sociais? Cristina Ferreira garante crescimento no Instagram

Depois de noticiada a alegada queda nas redes sociais de Cristina Ferreira, a apresentadora respondeu e garante que está a subir no Instagram.

Foi uma das notícias da semana passada: Cristina Ferreira teria caído de popularidade nas redes sociais, e passado do segundo para o 64. lugar na lista dos mais influentes nos meios digitais.

Nesta segunda-feira a Luvin, agência que trabalha Cristina Ferreira no online, quis esclarecer as últimas notícias que levaram, inclusivamente, alguns especialistas a garantir que a “traição” da loira da Malveira à SIC não foi perdoada pelos milhares de seguidores.

“Os estudos que estão na base das notícias em causa têm finalidades e objetivos diferentes na sua análise. Em novembro de 2020, o estudo elaborado pela plataforma Brinfer analisa a média de interações diárias nas redes sociais da apresentadora Cristina Ferreira. Por outro lado, a análise feita este ano, em maio de 2021, refere-se à média de interações por publicação nas redes sociais da mesma”, começa por referir o comunicado da Luvin.

“Tendo estes estudos objetivos completamente diferentes é erróneo elaborar comparações entre eles, e daí obter conclusões falsas para a elaboração de um ‘ranking’. Sem fundamento real é também incorreto que, ditos especialistas em marketing digital, entendam comentar estes resultados e emitir opinião sobre os mesmos”.

“Sendo a apresentadora Cristina Ferreira a personalidade dos estudos em causa, a que mais publicações faz diariamente, a média comparativa com outras personalidades é obrigatoriamente diferente. A apresentadora tem uma média de 95 publicações e, no mês de maio de 2021 (mês em análise do estudo de 2021), fez 107 publicações. A média geral de publicações dos influenciadores com número de seguidores semelhantes aos seus é de cerca de 14 por mês”.

“Neste sentido, as publicações mensais de Cristina Ferreira representam um número quase 10 vezes superior, pelo que elaborar esta comparação não é adequado. Analisando os últimos 30 dias, e o período homólogo do ano 2020, Cristina Ferreira mantém uma taxa mensal de crescimento no Instagram de 0,5%, a média de cerca de 3 milhões de likes mensais mantém-se, assim como a taxa de engagement”, remata a agência de Cristina Ferreira.