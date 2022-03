Quem é o homem que decidiu o título provocante do novo livro de Cristina Ferreira?

Chama-se Rui Couceiro, é editor da Contraponto e decidiu com Cristina Ferreira o novo livro da apresentadora: “Pra Cima de Puta”.

É o homem na sombra dos livros de Cristina Ferreira. Depois de “Sentir”, Rui Couceiro, editor da Contraponto, não hesitou na hora de titular o novo livro de Cristina Ferreira “Pra Cima de Puta”, uma obra que está a dar que falar e que relata aquilo que a profissional chama de “bullying”: as semanas entre a saída da SIC e o regresso à TVI.

A diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal apresentou este domingo o “homem-sombra” aos seguidores e revelou que Rui Couceiro teve uma palavra a dizer em todas as decisões.

“O Rui. Hoje quero falar do Rui. É o meu editor da Contraponto”, começou por destacar a “loira da Malveira” no perfil de Instagram.

“O único que me convenceu a escrever o primeiro livro, o SENTIR. Desde esse dia que não mais nos largámos. Somos iguais. Nas ideias e nos ideais. Quando em agosto lhe liguei a falar do livro que agora lançamos disse logo que sim. Até ao título”.

“Nunca duvidámos do #pracimadeputa. O Rui é um extraordinário profissional. Sem medos e com certeza do futuro. Até já temos o último livro pensado mas, para esse, ainda falta muito tempo”, concluiu Cristina Ferreira.