“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Ana Sofia diz a Yasmin para ir “para a terra dela”

As duas pretendentes de Francisco Tomé protagonizaram uma discussão, transmitida esta quarta-feira no programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, com insultos.

Ana Sofia acusou Yasmin de não ajudar nas tarefas impostas pelo agricultor da quinta da Moura a mandou a pretendente brasileira para “a terra dela”.

“Às vezes apetece-me chegar ao pé de ti e abanar-te para ver se acordas para a vida. Os brasileiros são assim. És brasileira e tens que ter cuidado com o que falas. Tu aqui não fazes nada, encostas-te”, afirmou Ana Sofia.

“A dizer que não faço nada. Isso é que era bom. Deve estar a ver-se ao espelho. Está a armar-se em esperta. Que vá para a terra dela”, acrescentou.

Posteriormente, em declarações às câmaras, Ana Sofia pediu desculpa e explicou que ficou “nervosa”. “Excedi-me. Fiquei nervosa e falei mal dos brasileiros. Peço desculpa. Não foi essa a minha intenção”, afirmou.

