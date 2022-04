“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Dalila revela que está apaixonada por João

Dalila revelou que está apaixonada pelo agricultor João Paliotes. A concorrente de “Quem Quer Namorar com o Agricultor” (SIC) abriu o livro numa conversa com a apresentadora Andreia Rodrigues.

A candidata está a viver uma fase de alegria. É que Dalila está a gostar cada vez mais do agricultor e não consegue disfarçar. À conversa com Andreia Rodrigues, a concorrente explicou o que está a acontecer.

“Ainda é muito cedo, mas eu sinto uma forte ligação com o João, vai além do físico, eu não me apaixono pelo físico”, esclareceu Dalila, durante a transmissão deste domingo do programa.

De seguida, a comunicadora da SIC perguntou: “Não é amor, mas está apaixonada?”. “O João é o meu porto de abrigo aqui”, respondeu Dalila, reconhecendo que está “apaixonada”.

