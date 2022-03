“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Daniel diz que Catarina está “apaixonada”

Daniel, um dos pretendentes de Catarina Manique, confessou que acha que a agricultora está “a ficar apaixonada” por ele.

O pretendente do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” afirmou esta quarta-feira que é o rapaz com que agricultora da quinta na Aldeia Nova do Cabo mais fala.

“Acho que está a ficar apaixonada porque ela deita-me assim uns sorrisinhos, acha que sou o rapaz com quem ela mais fala”, afirmou Daniel.

“A Catarina olha diferente para ele como ele olha diferente para a Catarina”, afirmou Bruno, aconselhado e incentivando ainda Daniel a “dar uma oportunidade” a Catarina.

Recorde-se que no domingo Catarina expulsou Pedro do “Quem Quer Namorar com o Agricultor. Com a expulsão, restam os pretendentes Daniel Malheiro, Bruno Pontes e Ricardo Ferreira.

LEIA TAMBÉM: