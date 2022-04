“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: João Paliotes critica atitudes de Mafalda

O agricultor da quinta de Monforte criticou as atitudes da pretendente do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” e acusou-a de fazer “jogos” com ele.

Depois de uma discussão com Mafalda, João Paliotes afirmou no episódio transmitido esta terça-feira que não admite “jogos” sublinhou que o comportamento da pretendente não é transparente.

“Nunca admiti que alguém fizesse esse tipo de jogos comigo. […] Já tentei falar com ela três ou quatro dias e ela desvia-me sempre a conversa. Detesto que me façam isso”, referiu.

A quinta de João Paliotes tem sido o centro de diversas discussões. Cláudia admitiu que quis abandonar o formato da SIC depois de uma discussão com Dalila em que esta a acusou de ser uma “víbora”.

