“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: João pede Dalila em namoro

João está cada vez mais apaixonado por Dalila. O agricultor, de 25 anos, pediu em namoro a concorrente, de 29.

No episódio deste domingo de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, transmitido pela SIC, o concorrente e a sua pretendente viveram um momento especial, que foi assistido pela apresentadora Andreia Rodrigues de perto.

“Eu sei qual é o sentimento que tens por mim e tu também sabes que eu gosto de ti. Daí quero pedir-te uma coisa. Como tu fizeste bater duas vezes o meu coração… queres namorar comigo?” questionou João.

“Opahhh… claro que sim!” disse Dalila, visivelmente emocionada com o pedido.

De seguida, o agricultor ofereceu-lhe uma pulseira com uma inscrição especial: as coordenadas do local onde os dois se conheceram. No final, abraçaram-se e deram um beijo.

Recorde-se que Dalila já tinha revelado à apresentadora Andreia Rodrigues que estava apaixonada por João. “Ainda é muito cedo, mas eu sinto uma forte ligação com o João, vai além do físico, eu não me apaixono pelo físico”, confessou, na altura.

