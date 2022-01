“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Francisco diz que Maria João é a favorita

Francisco Tomé admitiu que Maria João é a pretendente do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC) com quem sente uma maior proximidade e cumplicidade.

O agricultor da quinta da Moura afirmou no episódio transmitido, esta terça-feira, que a concorrente é a sua favorita.

“Quero saber como é, o que é que ela sente, o que pensa”, revelou o Francisco Tomé, em conversa com Andreia Rodrigues.

No entanto, explicou que não pretende afastar-se de Yasmin, por quem admite ter um carinho especial. “A minha paixão foi pela Maria João, mas não está nada decidido. A Yasmin também mexe comigo”.

