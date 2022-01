“Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão” está de volta à RTP1 num momento em que se celebram os 20 anos do formato. Filomena Cautela será a apresentadora e as noites de sábado nunca mais serão as mesmas, a partir de dia 20 de junho.

No concurso de cultura geral e de conhecimento mais conhecido no mundo e de maior longevidade todos ganham prémios. O objetivo final é acertar nas 15 perguntas de escolha múltipla para ganhar o prémio máximo de 50.000 euros.

Em “Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão”, seis concorrentes disputam entre si a oportunidade de jogar com Filomena Cautela na Cadeira Vermelha. Esta primeira fase chama-se de “Dedo Rápido”.

Os concorrentes terão de responder a três perguntas de escolha múltipla tendo apenas 15 segundos para responder a cada uma delas. O jogador mais rápido vence esta primeira ronda e ganha um cheque no valor de 500€. Este cheque dá-lhe a oportunidade de comprar uma das duas ajudas que Filomena Cautela irá disponibilizar para continuar a prova.

A apresentadora vai pôr à prova os conhecimentos dos portugueses num dos maiores programas de entretenimento do Mundo.

LEIA TAMBÉM: