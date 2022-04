“Quer o Destino” (TVI) nomeada para prémios Emmy

A novela “Quer o Destino”, emitida pela TVI no ano passado e produzida pela Plural Entertainment, está entre os nomeados para a categoria de Telenovela nos prémios internacionais Emmy.

Por duas vezes vencedoras deste prémio na categoria Telenovela (“Meu Amor”, em 2010, e “Ouro Verde”, em 2018), a Plural e a TVI recebem, agora, a sétima nomeação nesta categoria com “Quer o Destino”.

Com autoria de Helena Amaral, direção de Francisco Antunez e produção de Miguel Cotrim, a novela é uma adaptação de “Amanda”, projeto chileno produzido pela Mega Global Entertainment.

Sara Barradas, Pedro Teixeira, Filipe Vargas, Maria José Paschoal, Pedro Sousa, Isaac Alfaiate, Luís Esparteiro, Marina Mota, Inês Herédia e Mafalda Marafusta foram alguns dos atores que integraram o elenco.

Trata-se de uma história de amor e vingança de uma mulher que, já adulta, regressa ao local onde foi violada aos 14 anos e virá a ser surpreendida com a sua capacidade de superação e, também, com algumas das mais vis expressões de maldade humana.

“Quer o Destino” está em competição direta com novelas do Brasil, China e Singapura. De acordo com o comunicado divulgado pela TVI, a Plural Entertainment é a produtora europeia mais vezes nomeada na categoria Telenovela nos prémios internacionais dos Emmy e, com esta nomeação, “reforça a qualidade dos seus produtos e profissionais”.

Os vencedores dos prémios internacionais de televisão serão anunciados a 22 de novembro.