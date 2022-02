Quer ver famosos a servir às mesas? Vem aí “Os Turistas”, na TVI

Figuras públicas a servir às mesas ou a transportar bagagens? Começaram as gravações de “Os Turistas”, o novo programa da TVI que vai pôr famosos à prova em diversas profissões.

Eduardo e Joana Madeira, Manuel Marques, Heitor Lourenço, Patrícia Tavares e Rosinha a servir às mesas e a transportar malas? Vai ser mesmo possível no novo programa da TVI, “Os Turistas”, que vão passar 48 horas fora da sua zona de conforto e a explorar as mais diversas áreas profissionais.

As seis figuras públicas começam a trabalhar numa unidade hoteleira de Lisboa, o luxuoso Hotel Verride – Palácio de Santa Catarina, e nesta quarta-feira já estavam preparados para servir os hóspedes às mesas ou transportar bagagem.

O primeiro programa é a “Missão Hotel” e devem seguir-se muitas outras, por exemplo, “numa fábrica”, como admitiu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.

Os participantes mostraram-se motivados e se Eduardo e Joana Madeira, que são casados, mostraram-se felizes por, finalmente, estarem juntos – e, quem sabe, “aproveitar e partilhar um quarto” -, Heitor Lourenço confessou que cresceu “num pequeno hotel familiar”.

Já Rosinha, com o humor habitual, lembrou o tema de uma das suas músicas mais conhecidas quando foi confrontada com um desafio culinário: “Eu estou mais habituada a levar no pacote do que a fazer isto”, brincou, o que motivou uma gargalhada geral.

“Os Turistas – Missão Hotel” é produzido pela Warner Portugal e não vai ter apresentador, uma vez que tem várias semelhanças com um “reality show”.