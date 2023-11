“Querido, Mudei a Casa”: Próximo episódio promete emoções à flor da pele

O próximo episódio de “Querido, Mudei a Casa” conta a história de Susana e Paulo que, após terem comprado uma moradia, pediram ajuda aos especialistas na remodelação.

No episódio deste domingo, 5 de novembro, o programa “Querido, Mudei a Casa”, na TVI, conta a história de um casal, Susana e Paulo, que são pais do pequeno Ulisses, de três anos.

O casal sempre sonhou viver numa zona tranquila, mais afastada do centro da cidade. Com esforço e dedicação juntaram algum dinheiro e mudaram-se, no final de 2022, para uma moradia.

Após terem investido todas as poupanças na compra do imóvel, Susana candidatou-se ao “Querido, Mudei a Casa” para, com a ajuda dos especialistas, ser surpreendida com a remodelação que sempre sonhou.