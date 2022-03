“Quero é Viver”, a nova trama da TVI, já tem data de estreia. A novela irá estrear-se a 3 de janeiro.

Fernanda Serrano, Sara Barradas, Rita Pereira e Joana Seixas protagonizam a história que narra o percurso de quatro irmãs que veem chegar ao fim o casamento dos pais, ao fim de 50 anos. A matriarca da família é encarnada por São José Lapa.

Na nova novela, as atrizes darão vida às irmãs Irene, Olga, Natália e Maria,

“Quero é Viver”, assinada por Helena Amaral e com a direção de Manuel Amaro da Costa, é uma adaptação da trama chilena “Casa de Muñecos”.

Rita Pereira já tinha partilhado uma imagem junto das colegas e aproveitou para as elogiar: “Estas três miúdas vão aparecer muito no meu Instagram nos próximos meses. Sinto-me uma sortuda por serem elas as minhas companheiras de viagem, nesta nova novela que agora se constrói. Vai ser do caraças manas!!! Obrigada pela vossa energia”.