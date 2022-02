Quim Roscas e Zeca Estacionâncio celebram 20 anos de carreira no Porto

A dupla de humor vai apresentar um espetáculo inédito a 27 de janeiro de 2022, no Coliseu do Porto Ageas, para celebrar os 20 anos de carreira.

Ao fim 20 anos de carreira, “Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio” já realizaram mais de 2.300 espetáculos de comédia. João Paulo Rodrigues, cantor e apresentador, e Pedro Alves, que integra a novela “Festa é Festa” (TVI), os dois humoristas da dupla.

“A 27 de janeiro de 2022, todos os caminhos vão dar ao Coliseu do Porto Ageas, para mais uma noite memorável, rir à gargalhada, e celebrar os 20 anos de carreira da dupla”, pode ler-se no comunicado.

O fenómeno que começou no palco, estendeu-se à televisão com vários programas de sucesso, como o “Telerural” na RTP, ou o filme “7 Pecados Rurais”, que retrata o universo do “Quim” e do “Zé”.

A dupla vai estrear em janeiro de 2022 o filme “Curral Moinas – Os Banqueiros do Povo”, que vai passar nos cinemas NOS de todo o país, bem como em três episódios na RTP1.

“Curral Moinas – Os Banqueiro do Povo” será a sequela do sucesso de bilheteiras de 2013 – “7 Pecados Rurais”, realizado por Nicolau Breyner, que atingiu cerca de 325 mil espectadores em sala, sendo ainda hoje o quinto filme português mais visto de sempre.

A partir de fevereiro de 2022, “Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio” vão estar com uma peça de teatro que percorrerá as salas de todo o país.