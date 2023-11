Quim Roscas e Zeca Estacionâncio vão apresentar espetáculo no próximo ano

Já no próximo ano, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio vão apresentar espetáculos nos coliseus do Porto e Lisboa.

João Paulo Rodrigues e Pedro Alves – ou melhor, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio – terminaram o ano “em grande”. A dupla fez uma digressão pelos Estados Unidos, passando por várias localidades do país.

Após ter estado no outro lado do oceano, a dupla de humor vai já tem datas marcadas para espetáculos para o próximo ano. Logo no “início de 2024, está reservado para as duas maiores e mais icónicas salas do de Portugal”, lê-se em comunicado. Os espetáculos nos coliseus das duas maiores cidades de Portugal assinalam os 21 anos de carreira da dupla.

João Paulo Rodrigues e Pedro Alves vão estar na cidade Invicta, no Coliseu Porto Ageas, a 20 de janeiro. De seguida, vão descer até à capital, onde irão atuar no Coliseu de Lisboa, a 17 de fevereiro.