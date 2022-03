Radialista “Conguito” é o repórter digital do “The Voice Portugal”

Já é conhecido o novo apresentador digital do programa, o locutor de rádio e Youtuber Fábio Lopes, mais conhecido como “Conguito”.

Enquanto apresentador digital do “The Voice Portugal”, da RTP1, Fábio será responsável por toda a cobertura digital dos bastidores do programa. Nos diretos, a sua presença será fundamental na sala onde se encontram os concorrentes para revelar todos os pormenores aos apresentadores Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

Fábio Lopes começou no Youtube, hoje é locutor de rádio e já trabalhou em televisão como apresentador. Viciado em música e com uma coleção enorme de CD’s, é também diretor da revista de música “jamm – justanothermusic magazine”. O seu artista favorito é Tyler, The Creator.

“Conguito” encontra-se neste momento nas manhãs da Mega Hits a apresentar o programa “Snooze”, e dedica também muito do seu tempo a dirigir a revista, um projeto ambicioso que passou para a realidade.

Paralelamente desenvolveu um projeto musical chamado “Dois Brancos e Um Preto”, uma sátira musical que deu origem ao género Trap Pimba, assim como a plataforma BuzzTV, onde, em conjunto com uma série de amigos, escreveu regularmente sobre música e notícias do meio, que acabou por evoluir para um formato em papel.

Fábio Lopes participou ainda no filme “Ruas Rivais” de Márcio Loureiro.