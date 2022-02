Rádio Comercial aposta em António Raminhos para “Físico Química”

A Rádio Comercial aposta em António Raminhos para o programa “Físico Química”. O humorista vai fazer companhia aos locutores Diogo Beja e Joana Azevedo.

O comediante aceitou este desafio e todos os dias às 19h15 vais estar no ar com o formato da emissora para abordar as questões sobre relacionamentos e a relação entre o homem e a mulher.

“A premissa disto é simples. As questões sobre relacionamentos e a eterna dicotomia homem/mulher vão estar sobre o meu escrutínio. E porquê? Porque estou há 20 anos com a mesma companheira, em alguns momentos contra a minha vontade, tenho três filhas, também uma ou outra contra a a minha vontade, e no panorama mediático português o meu relacionamento é sinónimo de estabilidade e de esperança para milhares de portugueses”, contou António Raminhos no Instagram.

Ao longo do programa “Físico Química”, o humorista também vai responder às questões do público.

“Este espaço contará ainda com a opinião e questões dos ouvintes que antecipadamente poderão lançar as suas próprias dúvidas para serem analisadas numa pública terapia de casal”, prosseguiu.