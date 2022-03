Rádio Comercial reforça equipa com João Paulo Sousa

O animador da Cidade FM integra equipa da Rádio Comercial como responsável e apresentador do programa “Era o que Faltava”.

Após Rui Maria Pêgo ter anunciado que vai para Inglaterra estudar teatro, ficou um lugar vago no “Era o que Faltava”. A vaga será preenchida pelo locutor João Paulo Sousa, a partir de 20 de setembro, data em que serão retomadas as emissões do programa.

O animador, que estava na Cidade FM desde 2018, e que chegou a apresentar dois programas – “Já são Horas” e “Toque de Saída” -, muda-se agora rádio “mais ouvida do país”, um objetivo que mantinha secreto há vários anos.

“Chegou a hora, vou fazer parte da incrível equipa da Rádio Comercial! Estou muito feliz de estar na rádio mais ouvida do país e de poder ‘tocar’ na vida de tanta gente! Vou concretizar esta vontade que já vivia dentro de mim com a promessa de arrancar muitos sorrisos ‘Em casa, no carro e em todo o lado’!”

Para o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, esta é uma aposta ganha: “Cada rentrée pressupõe um novo começo, uma renovação. É isso que vamos fazer, indo buscar o João Paulo Sousa. O João Paulo é um enorme talento da nova geração de comunicadores, muito versátil, apaixonado pela rádio e pelo formato do ‘Era o que Faltava’. Tenho a certeza que vai funcionar muito bem com a Ana Martins, e assim a Comercial assegura a continuidade desta marca distintiva de ter um grande programa diário de entrevistas, às 20h, para manter assim a liderança nesse horário.”