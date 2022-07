Rainha de Espanha testa positivo à covid-19

A rainha Letizia, de 49 anos, acaba de testar positivo à covid-19 e tem a agenda suspensa a partir desta quarta-feira, 6 de julho.

De acordo com comunicação oficial da casa real do país vizinho citada pelos media espanhóis, a mulher de Felipe VI estará com sintomas leves, mas a agenda de trabalhos vai ficar suspensa a partir de quarta-feira, 6 de julho.

O diagnóstico que chega um dia depois de ter assistido ao arranque de funções a solo da princesa Leonor e de esta ter brilhado – num discurso em três línguas – na entrega de prémios a mulheres e no âmbito da Fundação Princesa de Girona.

Recorde-se que em fevereiro, Felipe VI, 52 anos, tinha testado positivo, mas não a mulher nem a filha infanta Sofia, tendo podido prosseguir os trabalhos.