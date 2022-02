Raquel Prates vai fazer cirurgia para remover o útero devido a doença

Raquel Prates vai fazer uma cirurgia chamada histerectomia, que consiste em retirar o útero, após ter sido diagnosticada com endometriose e adenomiose.

A apresentadora explicou que vai ser sujeita à operação por sofrer de endometriose, que é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero, e adenomiose, que consiste no espessamento dentro das paredes do útero.

“Sofro de endometriose e adenomiose e vou fazer uma histerectomia total com excisão de todas as lesões provocadas pela doença, no próximo dia 17 de fevereiro”, começou por revelar no perfil de Instagram.

“Os atrasos e os vários diagnósticos incorretos acarretam lesões para as pacientes e para o serviço de saúde. É urgente que esta situação mude. É imperativo que haja um diagnóstico precoce para que as pacientes recebam o tratamento mais adequado atempadamente, evitando a progressão da doença e outras complicações mais graves”, apelou.

“No sentido de ajudar” a sensibilizar a sociedade para este problema de saúde, a comunicadora vai partilhar este processo com os seguidores. “Tenho a consciência que é uma exposição enorme da minha intimidade”, admitiu.

“Este é um problema de saúde pública, não é apenas um problema de quem dele padece. Afeta uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Agradeço, desde já, o vosso apoio e espero que respeitem esta decisão”, concluiu.